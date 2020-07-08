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Собянин: без очного общения сложно представить школьное образование
Школьное образование сложно представить без очного общения и присутствия учеников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках международной конференции "Первые... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:45
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин: без очного общения сложно представить школьное образование

14:45 08.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Школьное образование сложно представить без очного общения и присутствия учеников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
"Конечно, надо развивать электронные технологии, конечно, нужно доступность для этих технологий развивать, но тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование", - сказал Собянин.
Мэр также выразил надежду, что с первого сентября московские школьники все-таки пойдут в школы.
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"Я считаю, что мы, как и раньше, должны вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения, а все остальное должно быть естественным и необходимым для этого образовательного процесса", - отметил мэр.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей СобянинМоскваОбщество
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