Матвиенко призвала руководство Минпромторга быть более самокритичным

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала руководству Минпромторга РФ быть более самокритичным, по ее словам, это позволит эффективнее работать, тогда как ведомство должно перестроиться на прорывные решения, чтобы Россия вернула себе статус высокотехнологичной державы.

"У Совета Федерации нет никакой цели кого-то обидеть или что-то… Но все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться", - сказала спикер, обращаясь к Мантурову.

Она также привела выдержки из СМИ, в которых руководители крупных предприятий выражают озабоченность в связи с наличием импортных составляющих в их продукции, которые они вынуждены приобретать.

По словам Матвиенко, "импортозамещение должно касаться не только сфер высоких технологий", в составе российской продукции доля отечественных комплектующих должна быть как можно больше.

"Ни одна страна в мире не производит все, это делать не надо, но важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались, те отрасли, где мы конкурентоспособны, где можем мы быть впереди планеты всей", - уверена она.

"Есть позитивные тренды, тенденции, но президент поставил четкие задачи - развитие электронной промышленности, станкостроения, авиастроения, судостроения... Мы все в одной команде. Хочется, чтобы вы перестроились с той огромной текущей рутинной работы, которой вы вынуждены заниматься, настроились на прорывные вещи. Пусть это будет немного, но пусть будет качественно, конкурентно в мире", - сказала спикер Совфеда,