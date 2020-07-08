Си Цзиньпин отметил необходимость сотрудничества Китая и России

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в условиях современной быстро меняющейся международной обстановки тесное стратегическое сотрудничество РФ и Китая крайне необходимо, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, тесные стратегические контакты и взаимодействие крайне необходимы", - заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов и дальше оказывать Москве взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.

"Китайская сторона готова проводить тесную координацию и взаимодействие с Россией в ООН и в других многосторонних форматах, защищать принцип многосторонности, выступать против гегемонии и политики односторонних действий, сообща защищать международную справедливость", - подчеркнул глава Китая.

Он добавил, что оказанная друг другу взаимная помощь и поддержка Китая и России во время эпидемии коронавируса наполнили российско-китайские отношения новым стратегическим содержанием. "Стороны должны вместе с реагирование на эпидемию, искать гибкие и разнообразные форматы для скорейшего возобновления работ по сотрудничеству в различных сферах", - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Москва и Пекин должны усилить сотрудничество в области высоких технологий, разработки вакцины и лекарств, а также биологической безопасности.

Кроме того, китайский лидер добавил, что проведенный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в полной мере продемонстрировал всему миру решимость России защищать мир и память об истории.

Си Цзиньпин также отметил, что итоги проведенного референдума по поправкам к Конституции РФ в полной мере продемонстрировали поддержку российского народа правительству страны.