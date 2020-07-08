https://ria.ru/20200708/1574059587.html
Си Цзиньпин отметил необходимость сотрудничества Китая и России
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в условиях современной быстро меняющейся международной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:35
2020-07-08T14:35
си цзиньпин
владимир путин
москва
пекин
китай
оон
в мире
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китай
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1400x0_80_0_0_41042790aa0fe281e8bc57db5f75bc79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, москва, пекин, китай, оон, в мире
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин
в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
заявил, что в условиях современной быстро меняющейся международной обстановки тесное стратегическое сотрудничество РФ и Китая
крайне необходимо, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, тесные стратегические контакты и взаимодействие крайне необходимы", - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин
готов и дальше оказывать Москве
взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.
"Китайская сторона готова проводить тесную координацию и взаимодействие с Россией в ООН
и в других многосторонних форматах, защищать принцип многосторонности, выступать против гегемонии и политики односторонних действий, сообща защищать международную справедливость", - подчеркнул глава Китая.
Он добавил, что оказанная друг другу взаимная помощь и поддержка Китая и России во время эпидемии коронавируса наполнили российско-китайские отношения новым стратегическим содержанием. "Стороны должны вместе с реагирование на эпидемию, искать гибкие и разнообразные форматы для скорейшего возобновления работ по сотрудничеству в различных сферах", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что Москва и Пекин должны усилить сотрудничество в области высоких технологий, разработки вакцины и лекарств, а также биологической безопасности.
Кроме того, китайский лидер добавил, что проведенный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в полной мере продемонстрировал всему миру решимость России защищать мир и память об истории.
Си Цзиньпин также отметил, что итоги проведенного референдума по поправкам к Конституции РФ в полной мере продемонстрировали поддержку российского народа правительству страны.
"Китай, как и раньше, будет твердо поддерживать путь развития России, который подходит ее внутренней ситуации", - сказал он.