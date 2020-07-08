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Си Цзиньпин отметил необходимость сотрудничества Китая и России
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в условиях современной быстро меняющейся международной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:35
си цзиньпин
владимир путин
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китай
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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си цзиньпин, владимир путин, москва, пекин, китай, оон, в мире

Си Цзиньпин отметил необходимость сотрудничества Китая и России

14:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в условиях современной быстро меняющейся международной обстановки тесное стратегическое сотрудничество РФ и Китая крайне необходимо, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, тесные стратегические контакты и взаимодействие крайне необходимы", - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов и дальше оказывать Москве взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.
"Китайская сторона готова проводить тесную координацию и взаимодействие с Россией в ООН и в других многосторонних форматах, защищать принцип многосторонности, выступать против гегемонии и политики односторонних действий, сообща защищать международную справедливость", - подчеркнул глава Китая.
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Он добавил, что оказанная друг другу взаимная помощь и поддержка Китая и России во время эпидемии коронавируса наполнили российско-китайские отношения новым стратегическим содержанием. "Стороны должны вместе с реагирование на эпидемию, искать гибкие и разнообразные форматы для скорейшего возобновления работ по сотрудничеству в различных сферах", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что Москва и Пекин должны усилить сотрудничество в области высоких технологий, разработки вакцины и лекарств, а также биологической безопасности.
Кроме того, китайский лидер добавил, что проведенный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в полной мере продемонстрировал всему миру решимость России защищать мир и память об истории.
Си Цзиньпин также отметил, что итоги проведенного референдума по поправкам к Конституции РФ в полной мере продемонстрировали поддержку российского народа правительству страны.
"Китай, как и раньше, будет твердо поддерживать путь развития России, который подходит ее внутренней ситуации", - сказал он.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
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Си ЦзиньпинВладимир ПутинМоскваПекинКитайООНВ мире
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