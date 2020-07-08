В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 8 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5558. Новых выявленных – 72. Пациенты-дети: семь лет; пять лет; 15 лет; девять лет; четыре года; четыре месяца", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время в области под медицинским наблюдением находятся 4940 человек, еще 21246 сняты с наблюдения с начала пандемии. В целом в регионе проведено 156487 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2028 за последние сутки.