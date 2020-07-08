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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шесть детей оказались в числе 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5558, сообщила РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:34 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Шесть детей оказались в числе 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5558, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 8 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5558. Новых выявленных – 72. Пациенты-дети: семь лет; пять лет; 15 лет; девять лет; четыре года; четыре месяца", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 29 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 21 - в ЗАТО город Заречный, шесть - в Нижнеломовском, по четыре - в Пензенском и Бессоновском, три - в Лунинском, два - в Земетчинском, по одному - в Мокшанском, Наровчатском и Спасском районах области.
По ее словам, в настоящее время в области под медицинским наблюдением находятся 4940 человек, еще 21246 сняты с наблюдения с начала пандемии. В целом в регионе проведено 156487 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2028 за последние сутки.
В области скончались 54 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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