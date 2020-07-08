Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574059009.html
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Вся территория Узбекистана с 10 июля переводится в "красную", самую опасную, зону в связи с ростом распространения нового коронавируса COVID-19, заявил в среду... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкентская область
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_ffbb5e57003af78f8c3d772136a7b60b.jpg
https://ria.ru/20200618/1573122476.html
https://ria.ru/20200703/1573830300.html
ташкентская область
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_ffbb5e57003af78f8c3d772136a7b60b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a9d9563fc9ba0743bdef92a5960d342b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_153:0:2201:2048_1400x0_80_0_0_d0bd4ca199eccc237eea2394838ebcd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкентская область, ташкент, узбекистан, в мире

Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19

14:26 08.07.2020
73684
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 8 июл – РИА Новости. Вся территория Узбекистана с 10 июля переводится в "красную", самую опасную, зону в связи с ростом распространения нового коронавируса COVID-19, заявил в среду пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиясов.
Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавируса. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
"То есть вся территория республики переводится в "красную" зону", - сказал Гиясов в ходе онлайн-брифинга, поясняя принятые меры. В Узбекистане все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. В частности, Ташкент находился в "желтой" зоне.
Гиясов сообщил, что на указанный период вновь вводится запрет на передвижение автотранспортом между регионами страны, также запрещен въезд в Ташкент на работу тем, кто проживает в Ташкентской области.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
18 июня, 13:55Распространение нового коронавируса
В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19
Член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов на онлайн-брифинге сообщил, что вводимые вновь ограничения должны позволить прервать цепочку нового распространения COVID. "Если мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими", - считает представитель минздрава. По его оценке, если число новых заболевших вырастет до 1 тысячи в сутки, то здравоохранение Узбекистана "ждет полный коллапс".
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели. По данным минздрава, за прошедшие сутки было зарегистрировано 379 новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 1 июля - 329 человек.
Врач обходит пациентов в реанимации
3 июля, 10:05
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
21922361889
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентская областьТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Мишустин: Негативные последствия испытывает на себе сфера труда
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Конфискованные медицинские средства, переданные уральскими таможенниками для борьбы с коронавирусной инфекцией
Калининградские пограничники задержали литовца на байдарке
Владимир Нестеров в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
Узбекистан
В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Красная площадь в Москве
В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния