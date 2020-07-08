Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19

Медик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"

ТАШКЕНТ, 8 июл – РИА Новости. Вся территория Вся территория Узбекистана с 10 июля переводится в "красную", самую опасную, зону в связи с ростом распространения нового коронавируса COVID-19, заявил в среду пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиясов.

Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавируса. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

"То есть вся территория республики переводится в "красную" зону", - сказал Гиясов в ходе онлайн-брифинга, поясняя принятые меры. В Узбекистане все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. В частности, Ташкент находился в "желтой" зоне.

Гиясов сообщил, что на указанный период вновь вводится запрет на передвижение автотранспортом между регионами страны, также запрещен въезд в Ташкент на работу тем, кто проживает в Ташкентской области

Член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов на онлайн-брифинге сообщил, что вводимые вновь ограничения должны позволить прервать цепочку нового распространения COVID. "Если мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими", - считает представитель минздрава. По его оценке, если число новых заболевших вырастет до 1 тысячи в сутки, то здравоохранение Узбекистана "ждет полный коллапс".

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели. По данным минздрава, за прошедшие сутки было зарегистрировано 379 новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 1 июля - 329 человек.

Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.