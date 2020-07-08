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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574058884.html
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1400x0_80_0_0_aac068faab30038d77dae7aa2779c4ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире

Россия готова к работе по открытию границ с другими странами

14:24 08.07.2020
13223
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан", - заявила она журналистам.
"Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса", - добавила Матвиенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
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