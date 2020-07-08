https://ria.ru/20200708/1574058884.html
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:24
2020-07-08T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1400x0_80_0_0_aac068faab30038d77dae7aa2779c4ae.jpg
https://ria.ru/20200707/1573998269.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1400x0_80_0_0_aac068faab30038d77dae7aa2779c4ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире