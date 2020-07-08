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Борьба с терроризмом не должна быть заложником игр Киева, заявил Лавров
Борьба с терроризмом не должна быть заложником геополитических игр, которыми занимается Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:24
сергей лавров
юар
египет
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей лавров, юар, египет, киев, в мире

Борьба с терроризмом не должна быть заложником игр Киева, заявил Лавров

14:24 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Борьба с терроризмом не должна быть заложником геополитических игр, которыми занимается Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что, согласно повестке заседания правительства Украины, в среду кабмин страны намерен прекратить действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что это "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".
"Нам ясно только одно, что борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр. То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
По словам Лаврова, выходить из разного рода документов – право властей Украины.
Меморандум, подписанный 12 июля 2012 года в Ялте, автоматически продлевается каждый год, если, как говорится в статье 9 документа, "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
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