Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева

"Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями. — Прим. ред.) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это (наделение Медведева сенаторскими полномочиями) не произойдет", — сказала она журналистам.

"Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки", - объяснила она.