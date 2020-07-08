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Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:17
дмитрий медведев
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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Почему в стране вообще существует понятие "пожизненный сенатор"? А чего уж сразу не царь?
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есть внушаемые люди, как среди аудитории интернета, так и среди зрителей телевизора. Это банальная психология, люди может и неплохие, но из-за данной особенности сильно заблуждаются. Могу поведать очень важное замечание, абсолютно ВСЕ кто поддерживал поправки - они ходили голосовать! Те кто против где-то 2/3 из них не ходили голосовать. Бюджетники хоть и абсолютно все подтвердили что их принуждали голосовать, но большая часть вполне сознательно голосовала "ЗА". Если в вашем окружении нет силовиков, военных, бюджетников, то ничего удивительного что вы не встречали таких мнений
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий медведев, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева

14:21 08.07.2020 (обновлено: 22:17 08.07.2020)
570231
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями. — Прим. ред.) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это (наделение Медведева сенаторскими полномочиями) не произойдет", — сказала она журналистам.

Для этого необходимо будет подготовить отдельный законопроект, отметила спикер верхней палаты парламента.
"Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки", - объяснила она.
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Дмитрий МедведевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
Почему в стране вообще существует понятие "пожизненный сенатор"? А чего уж сразу не царь?
8 июля, 15:25
Будущее Страны
6905034338
есть внушаемые люди, как среди аудитории интернета, так и среди зрителей телевизора. Это банальная психология, люди может и неплохие, но из-за данной особенности сильно заблуждаются. Могу поведать очень важное замечание, абсолютно ВСЕ кто поддерживал поправки - они ходили голосовать! Те кто против где-то 2/3 из них не ходили голосовать. Бюджетники хоть и абсолютно все подтвердили что их принуждали голосовать, но большая часть вполне сознательно голосовала "ЗА". Если в вашем окружении нет силовиков, военных, бюджетников, то ничего удивительного что вы не встречали таких мнений
8 июля, 16:00
ДПДима Поповский
46310475100
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