https://ria.ru/20200708/1574058638.html
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:21
2020-07-08T22:17
дмитрий медведев
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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Будущее Страны
Почему в стране вообще существует понятие "пожизненный сенатор"? А чего уж сразу не царь?
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Дима Поповский
есть внушаемые люди, как среди аудитории интернета, так и среди зрителей телевизора. Это банальная психология, люди может и неплохие, но из-за данной особенности сильно заблуждаются. Могу поведать очень важное замечание, абсолютно ВСЕ кто поддерживал поправки - они ходили голосовать! Те кто против где-то 2/3 из них не ходили голосовать. Бюджетники хоть и абсолютно все подтвердили что их принуждали голосовать, но большая часть вполне сознательно голосовала "ЗА". Если в вашем окружении нет силовиков, военных, бюджетников, то ничего удивительного что вы не встречали таких мнений
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика