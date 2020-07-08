Матвиенко заявила о важности импортозамещения в компонентной отрасли

"И вот это импортозамещение, оно должно касаться не только сфер высоких технологий, а чтобы в составе российской продукции как можно больше было отечественных составляющих. Ни одна страна мира не производит все, и это делать не надо, но важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались. Те отрасли, где мы конкурентоспособны, где можем быть впереди планеты всей и ставить конкретные цели и задачи и обязательно их добиваться", - сказала Матвиенко.