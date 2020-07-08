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Матвиенко заявила о важности импортозамещения в компонентной отрасли
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа призвала главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова уделять больше внимания... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:21
валентина матвиенко
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
валентина матвиенко, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Матвиенко заявила о важности импортозамещения в компонентной отрасли

14:21 08.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа призвала главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова уделять больше внимания импортозамещению в компонентной отрасли.
"И вот это импортозамещение, оно должно касаться не только сфер высоких технологий, а чтобы в составе российской продукции как можно больше было отечественных составляющих. Ни одна страна мира не производит все, и это делать не надо, но важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались. Те отрасли, где мы конкурентоспособны, где можем быть впереди планеты всей и ставить конкретные цели и задачи и обязательно их добиваться", - сказала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации напомнила, что президент поручил Минпромторгу развивать электронную промышленность, станкостроение, авиастроение и судостроение. По ее мнению, ведомству следует перестроиться с рутинной работы на выполнение этих целей.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
1 июня, 16:54
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
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Валентина МатвиенкоДенис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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