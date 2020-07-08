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Лавров: Россия ждет от ООН активных действий по урегулированию в Ливии
Россия ждет от ООН более активных действий в рамках ливийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:18
обострение конфликта в ливии
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353
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обострение конфликта в ливии, гассан саламе, халифа хафтар, сергей лавров, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Лавров: Россия ждет от ООН активных действий по урегулированию в Ливии

14:18 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия ждет от ООН более активных действий в рамках ливийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается роли ООН и необходимости ее активизации, да, мы хотим, чтобы роль ООН была более активной. К сожалению, уже по-моему скоро будет полгода как специальный представитель генерального секретаря Гассан Саламе вскоре после берлинской конференции ушел в отставку и до сих пор генеральный секретарь ООН господин (Антониу) Гутерреш не может назначить сменщика господину Саламе", - сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеХалифа ХафтарСергей ЛавровТриполиЛивияООНСШАВ мире
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