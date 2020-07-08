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Лавров оценил переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине
Москва приветствует возобновление Египтом, Суданом и Эфиопией переговоров по достижению соглашения о строящейся эфиопской плотине "Возрождение", заявил глава... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:17
сергей лавров
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей лавров, мид эфиопии, москва, судан, оон, эфиопия, в мире

Лавров оценил переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине

14:17 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва приветствует возобновление Египтом, Суданом и Эфиопией переговоров по достижению соглашения о строящейся эфиопской плотине "Возрождение", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас обнадеживает, что стороны вновь договорились о том, чтобы ускорить контакты по линии профильных министров", - сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Он отметил, что Москва призывает как можно скорее завершить согласование общеприемлемых подходов на основе норм международного права и интересов каждой стороны.
Ранее сообщалось, что Египет, Судан и Эфиопия при посредничестве Африканского союза (АС) возобновили переговоры о достижении соглашения по строящейся эфиопской плотине "Возрождение" ("Ан-Нахда"). В июне после трехмесячного перерыва в переговорах Египет, Судан и Эфиопия договорились о создании комитета с участием технических специалистов и экспертов в области права из трех стран, а также представителей АС и международных организаций-наблюдателей за переговорами, чтобы выработать итоговый документ по плотине. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа.
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Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
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Сергей ЛавровМИД ЭфиопииМоскваСуданООНЭфиопияВ мире
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