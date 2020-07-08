Лавров оценил переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине

Он отметил, что Москва призывает как можно скорее завершить согласование общеприемлемых подходов на основе норм международного права и интересов каждой стороны.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.