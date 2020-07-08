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Лавров оценил ситуацию в Ливии
США не должны препятствовать секретариату ООН в назначении спецпредставителя по Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:15
обострение конфликта в ливии
гассан саламе
акиля салех
сергей лавров
триполи
ливия
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в мире
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обострение конфликта в ливии, гассан саламе, акиля салех, сергей лавров, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Лавров оценил ситуацию в Ливии

14:15 08.07.2020
1048
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США не должны препятствовать секретариату ООН в назначении спецпредставителя по Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, после ухода в отставку спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе найти ему замену не удается уже полгода. Предлагались несколько кандидатур на этот пост, но по каким-то причинам ни одна из них не была утверждена, сказал Лавров.
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"У нас складывается впечатление, что его (генерального секретаря ООН - ред.) пытаются стреножить американские представители. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: после того как Гассан Саляме ушел в отставку, миссию ООН возглавляет и.о. специального представителя. По стечению обстоятельств этим исполняющим обязанности является гражданка США. Мне бы очень не хотелось, чтобы США держали за руки секретариат ООН, препятствуя назначению полноценного специального представителя в расчете на то, что их соотечественница будет решать какие-то непонятные нам задачи", - сказал министр по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Предыдущий спецпредставитель генсека по Ливии Саламе, при активном участии которого удалось провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию, в марте заявил, что покидает свой пост. Исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
Сергей Лавров
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Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеАкиля СалехСергей ЛавровТриполиЛивияООНСШАВ мире
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