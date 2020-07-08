Лавров оценил ситуацию в Ливии

Предыдущий спецпредставитель генсека по Ливии Саламе, при активном участии которого удалось провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию, в марте заявил, что покидает свой пост. Исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.