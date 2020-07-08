Лавров оценил ситуацию в Ливии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США не должны препятствовать секретариату ООН в назначении спецпредставителя по Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, после ухода в отставку спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе найти ему замену не удается уже полгода. Предлагались несколько кандидатур на этот пост, но по каким-то причинам ни одна из них не была утверждена, сказал Лавров.
"У нас складывается впечатление, что его (генерального секретаря ООН - ред.) пытаются стреножить американские представители. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: после того как Гассан Саляме ушел в отставку, миссию ООН возглавляет и.о. специального представителя. По стечению обстоятельств этим исполняющим обязанности является гражданка США. Мне бы очень не хотелось, чтобы США держали за руки секретариат ООН, препятствуя назначению полноценного специального представителя в расчете на то, что их соотечественница будет решать какие-то непонятные нам задачи", - сказал министр по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Предыдущий спецпредставитель генсека по Ливии Саламе, при активном участии которого удалось провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию, в марте заявил, что покидает свой пост. Исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.