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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574057918.html
В Африке число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 507 тысяч, почти 12 тысяч человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
алжир (республика)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

В Африке число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч

14:13 08.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 507 тысяч, почти 12 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 507 187, 11 959 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.
Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в ЮАР (215 855) и Египте (77 279). Больше всего летальных исходов зафиксировали в Египте (3489), ЮАР (3502) и Алжире (968).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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