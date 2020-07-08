В Африке число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 507 187, 11 959 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.