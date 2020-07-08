Лавров обсудил с коллегами из Афросоюза энергетическую безопасность

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) энергетическую безопасность стран Африки.
"Обсудили мы и энергетические потребности африканских стран. Эти потребности быстро растут с учетом темпов развития стран континента. Рассмотрели возможности укрепления энергетической безопасности африканцев, в том числе за счет взаимодействия с Российской Федерацией и в сфере углеводородов, и особенно в сфере ядерной энергетики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
По словам министра, на переговорах в полной мере проявилась обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества на всех направлениях, в том числе в экономике, гуманитарной сфере и в рамках политических консультаций.
"Вопросы, которые наши африканские собеседники сегодня формулировали, инициативы о том, как нам более эффективно развивать инвестиционные, торгово-экономические связи, будут обсуждаться в рамках Ассоциации торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами", - добавил Лавров.
Ассоциация была создана в июне по линии секретариата форума Партнерство "Россия-Африка", в нее вошли крупные компании из РФ, в том числе "Росатом", "Алроса", "Газпромбанк", "Трамнмашхолдинг" и другие.
Стороны также обсудили вопросы промышленного сотрудничества, в дискуссии принял участие замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.