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Лавров обсудил с коллегами из Афросоюза энергетическую безопасность
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) энергетическую безопасность стран Африки. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:12
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юар
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россия, алексей груздев, сергей лавров, алроса, газпромбанк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юар, египет, экономика

Лавров обсудил с коллегами из Афросоюза энергетическую безопасность

14:12 08.07.2020
86
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) энергетическую безопасность стран Африки.
"Обсудили мы и энергетические потребности африканских стран. Эти потребности быстро растут с учетом темпов развития стран континента. Рассмотрели возможности укрепления энергетической безопасности африканцев, в том числе за счет взаимодействия с Российской Федерацией и в сфере углеводородов, и особенно в сфере ядерной энергетики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
По словам министра, на переговорах в полной мере проявилась обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества на всех направлениях, в том числе в экономике, гуманитарной сфере и в рамках политических консультаций.
"Вопросы, которые наши африканские собеседники сегодня формулировали, инициативы о том, как нам более эффективно развивать инвестиционные, торгово-экономические связи, будут обсуждаться в рамках Ассоциации торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами", - добавил Лавров.
Ассоциация была создана в июне по линии секретариата форума Партнерство "Россия-Африка", в нее вошли крупные компании из РФ, в том числе "Росатом", "Алроса", "Газпромбанк", "Трамнмашхолдинг" и другие.
Стороны также обсудили вопросы промышленного сотрудничества, в дискуссии принял участие замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:03
Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой
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РоссияАлексей ГруздевСергей ЛавровАлросаГазпромбанкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЮАРЕгипетЭкономика
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