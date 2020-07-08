Россия заинтересована в развитии диалога со всеми странами, заявил Лавров

Лавров добавил, что Москва хотела бы, чтобы "любая страна на этой планете, выстраивая политику на международной арене, ставила бы себе главной целью не сдерживание кого-то, а обеспечение стратегической стабильности на основе баланса интересов всех государств и включая, конечно же, ведущие державы мира".