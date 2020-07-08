Россия заинтересована в развитии диалога со всеми странами, заявил Лавров

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, в том числе с Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава Пентагона Марк Эспер по итогам первого года на посту заявил об успешном "сдерживании" России и Китая.
"Такой настрой, такая философия руководителя Пентагона, кончено, вызывает сожаление, потому что мы заинтересованы в развитии нормального диалога со всеми странами, включая, конечно, такую страну как США", - заявил он пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Лавров добавил, что Москва хотела бы, чтобы "любая страна на этой планете, выстраивая политику на международной арене, ставила бы себе главной целью не сдерживание кого-то, а обеспечение стратегической стабильности на основе баланса интересов всех государств и включая, конечно же, ведущие державы мира".