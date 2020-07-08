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Россия заинтересована в развитии диалога со всеми странами, заявил Лавров
Москва заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, в том числе с Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:10
марк эспер
сергей лавров
министерство обороны сша
москва
китай
вашингтон (город)
в мире
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москва
китай
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк эспер, сергей лавров, министерство обороны сша, москва, китай, вашингтон (город), в мире

Россия заинтересована в развитии диалога со всеми странами, заявил Лавров

14:10 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, в том числе с Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава Пентагона Марк Эспер по итогам первого года на посту заявил об успешном "сдерживании" России и Китая.
"Такой настрой, такая философия руководителя Пентагона, кончено, вызывает сожаление, потому что мы заинтересованы в развитии нормального диалога со всеми странами, включая, конечно, такую страну как США", - заявил он пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Лавров добавил, что Москва хотела бы, чтобы "любая страна на этой планете, выстраивая политику на международной арене, ставила бы себе главной целью не сдерживание кого-то, а обеспечение стратегической стабильности на основе баланса интересов всех государств и включая, конечно же, ведущие державы мира".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
6 июля, 19:41
Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу
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