Лавров прокомментировал заявление Эспера о сдерживании России и Китая

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Если в Пентагоне считают своей главной задачей сдерживание России и Китая, значит, такую философию исповедует нынешняя администрация США, она обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самих себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер по итогам первого года на посту заявил об успешном "сдерживании" России и Китая.
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"Насчет заявлений Марка Эспера, не знаю, что тут можно особо комментировать, потому что если он считает главной задачей своего ведомства, министерства обороны Соединенных Штатов сдерживание России и Китая, это значит, что такую философию исповедует нынешняя американская администрация, которая буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя", - заявил Лавров пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
По словам министра, "прискорбно", если глава Пентагона действительно придерживается такого мнения, ведь принято считать, что военные гораздо больше политиков проявляют осторожность в ситуациях, которые могут привести к конфликтам.