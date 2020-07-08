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Видеоформат переговоров полезен, заявил Лавров
Видеоформат переговоров полезен, но он не заменяет личных контактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Видеоформат переговоров полезен, заявил Лавров

14:06 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Видеоформат переговоров полезен, но он не заменяет личных контактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня возникли какие-то сложности (с подключением по видеосвязи - ред.), что лишний раз подчеркивает все-таки важность личных контактов, которые, я уверен, мы возобновим в самом скором будущем, как только пройдет пандемия коронавирусной инфекции, с которой мы вместе боремся... Конечно, видеоформат полезен, но еще раз подчеркну - он не заменяет личных контактов", - - сказал министр на открытии переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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