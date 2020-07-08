Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574057335.html
Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой
Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:03
сергей лавров
владимир путин
сочи
юар
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1400x0_80_0_0_f7fa987649e26c280bcaf1f15fa68707.jpg
https://ria.ru/20200708/1574057053.html
сочи
юар
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1400x0_80_0_0_f7fa987649e26c280bcaf1f15fa68707.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_bd6465447b76297d319d03ff87d212db.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_9643b32cf976c084db4b6b038c239c66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, владимир путин, сочи, юар, египет, в мире

Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой

14:03 08.07.2020
124
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых делах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что дальнейшее углубление нашего партнерства по всем направлениям в соответствии с принятой в Сочи декларацией будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в мировых и региональных делах", - сказал Лавров на открытии переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Он отметил, что на саммите участники высказались за укрепление международного права в интересах глобальной стабильности и подтвердили намерения продолжать тесное сотрудничество в интересах развития партнерства России и Африки по всем направлениям в интересах предотвращения конфликтов на африканском континенте на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение".
Проведение ежегодных встреч МИД действующего, прошлого и будущего председателей Африканского союза закреплено в итоговой декларации саммита "Россия-Африка".
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:00Распространение нового коронавируса
Россия продолжит помогать Африке в борьбе с COVID-19
300000
Обсудить 0
Сергей ЛавровВладимир ПутинСочиЮАРЕгипетВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Видеоформат переговоров полезен, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия продолжит помогать Африке в борьбе с COVID-19
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
Это плохо для самих Соединенных Штатов: Лавров рассказал о странной философии США
США будто готовятся к конфликту с любой страной, заявил Лавров
Семья во дворе жилого дома
В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1141
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия заинтересована в развитии диалога со всеми странами, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал заявление Эспера о сдерживании России и Китая
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей
Машина службы скорой помощи в США
В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Мужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Аксенов: Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов не исключил открытия "Артека" в середине июля
Пустой зрительный зал кинотеатра
Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа
Иван Сафронов в Лефортовском суде
МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния