Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых делах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что дальнейшее углубление нашего партнерства по всем направлениям в соответствии с принятой в Сочи декларацией будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в мировых и региональных делах", - сказал Лавров на открытии переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Он отметил, что на саммите участники высказались за укрепление международного права в интересах глобальной стабильности и подтвердили намерения продолжать тесное сотрудничество в интересах развития партнерства России и Африки по всем направлениям в интересах предотвращения конфликтов на африканском континенте на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение".
Проведение ежегодных встреч МИД действующего, прошлого и будущего председателей Африканского союза закреплено в итоговой декларации саммита "Россия-Африка".
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.