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Россия продолжит помогать Африке в борьбе с COVID-19
Россия продолжит усилия по оказанию содействия странам Африки в борьбе с COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:22
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей лавров, воз, юар, оон, египет, в мире

Россия продолжит помогать Африке в борьбе с COVID-19

14:00 08.07.2020 (обновлено: 14:22 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия продолжит усилия по оказанию содействия странам Африки в борьбе с COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, пандемия оказала значительное влияние на многие аспекты межгосударственных отношений, нанесла урон экономике, что ощущается и в Африке.
"Мы особое внимание сегодня уделили и гуманитарным вопросам с акцентом по понятным причинам на проблему распространения коронавируса... Были высказаны слова признательности Российской Федерации за ту помощь, которую наши соответствующие ведомства уже оказали африканским странам", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Министр добавил, что соответствующие заявки о дополнительном содействии продолжают поступать, уже более 30 стран Африки направили обращения в адрес РФ.
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"Мы их рассматриваем с максимальным вниманием... Договорились, что продолжим усилия по оказанию содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе, по линии многосторонних структур и африканских, и глобальных. В том числе, будем содействовать принятию решений, в которых заинтересованы африканские страны в рамках ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка", - отметил Лавров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВОЗЮАРООНЕгипетВ мире
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