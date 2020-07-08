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Совфед одобрил закон о ликвидации последствий при разливе нефти
Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:52
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
норильск
общество
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, норильск, общество

Совфед одобрил закон о ликвидации последствий при разливе нефти

13:52 08.07.2020
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Красноярскому районуМесто аварийного разлива нефтепродуктов на территории Северного филиала АО "Красноярскнефтепродукт", расположенного в селе Абалаково Енисейского района
Место аварийного разлива нефтепродуктов на территории Северного филиала АО Красноярскнефтепродукт, расположенного в селе Абалаково Енисейского района
© Фото : Следственное управление СК РФ по Красноярскому району
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.
Поправки кабмина предусматривают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Такой механизм должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.
Документ также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, но при наличии заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором.
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Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.
Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с ним организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскОбщество
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