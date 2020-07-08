Совфед одобрил закон о выплатах увольняемым при ликвидации организации

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании в среду одобрили правительственный закон, гарантирующий всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка.

Изменения касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. Согласно постановлению КС , первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.

Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.

Законом восполняется пробел в трудовых отношениях в части права всех увольняемых сотрудников на получение гарантии в виде выплаты выходного пособия и сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца).

Также закрепляется обязанность работодателя (не позднее 15 календарных дней со дня обращения сотрудника) выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.