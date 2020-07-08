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В Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР"
Задержание Службой безопасности Украины якобы куратора самопровозглашенной Донецкой народной республики является постановочной акцией, считает депутат Народного РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:46
владислав бердичевский
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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владислав бердичевский, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР"

13:46 08.07.2020
3425
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Задержание Службой безопасности Украины якобы куратора самопровозглашенной Донецкой народной республики является постановочной акцией, считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления. Среди опубликованных на сайте ведомства записей якобы есть телефонные разговоры задержанного с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, которые проходят как фигуранты по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе рейса MH17.
"СБ постоянно генерируют фейки и ретранслируют откровенно лживую информацию. Есть много подтвержденных случаев, когда людей просто арестовывали на улице по надуманным обвинениям, просто для того, чтобы внести их в списки на обмен. Очевидно, что этот случай такого же порядка", - сказал РИА Новости Бердичевский.
По его словам, украинским силовикам нужна имитация бурной деятельности и "охота на ведьм, чтобы хоть как-то оправдать свои многочисленные преступления".
"Показательно, что это задержание произошло накануне годовщины крушения малазийского Боинга. То есть, постановочный характер акции на лицо. Это абсолютно типично для нынешней Украины и не стоит это воспринимать всерьез", - добавил Бердичевский.
Денис Пушилин
7 июля, 13:45
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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