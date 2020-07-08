В Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР"

"СБ постоянно генерируют фейки и ретранслируют откровенно лживую информацию. Есть много подтвержденных случаев, когда людей просто арестовывали на улице по надуманным обвинениям, просто для того, чтобы внести их в списки на обмен. Очевидно, что этот случай такого же порядка", - сказал РИА Новости Бердичевский.