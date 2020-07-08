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В Совфеде предложили передать торговлю в ведение отдельному ведомству
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил передать сферу торговли из ведения Минпромторга отдельному ведомству. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:39
андрей кутепов
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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андрей кутепов, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В Совфеде предложили передать торговлю в ведение отдельному ведомству

13:39 08.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил передать сферу торговли из ведения Минпромторга отдельному ведомству.
"В целом в отношении деятельности Минпромторга необходимо отметить то, что его деятельность совмещает в себе более 25 советских министерств. Ведомство регулирует и одновременно контролирует все отрасли промышленности: от легкой до авиастроения, торговлю (внешнюю, внутреннюю и электронную). Все это может вести к внутриведомственному конфликту, потому что цели и интересы у торговли и промышленности разные", - сказал Кутепов на заседании палаты с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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"В связи с этим нужно рассмотреть предложение о разделении функций и передать торговлю отдельному ведомству", - сказал сенатор.
По его словам, результаты такого разброса в курируемых сферах налицо.
"Очевидно, что прорыва в промышленности нет ни по каким отраслям. По государственным программам и нацпроектам переносятся показатели и сроки выполнения. Счетная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой нужно согласовать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли", - отметил законодатель.
По мнению Кутепова, министерство должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства.
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"А по факту - экспорт падает, в сфере станкостроения рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий, тяжелая доступность средств. Научное обеспечение деятельности промышленного комплекса страны требует пристального внимания министерства и развития", - подчеркнул Кутепов.
По его мнению, компонентная отрасль разрушена, донастройки требуют механизмы развития остальных отраслей.
"Что касается общенационального плана. В части деятельности министерства - предлагаемые меры не конкретны, не системны, не включают многие сферы. Министерству следует детально проработать восстановление промышленности после коронавируса. По государственным программам. Они должны проверяться Счетной палатой до их утверждения", - сказал Кутепов.
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Андрей КутеповДенис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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