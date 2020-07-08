Минпромторг поддержал идею переработки "просрочки" в корма для животных

"По нашему мнению, реализация положений данного проекта федерального закона позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения. Также сформируется новая отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест", — говорится в ответе Минпромторга (текст есть в распоряжении РИА Новости).