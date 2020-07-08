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Минпромторг поддержал идею переработки "просрочки" в корма для животных
Минпромторг поддержал законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, следует из ответа ведомства, подписанного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:43
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир бурматов
виктор евтухов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир бурматов, виктор евтухов, общество

Минпромторг поддержал идею переработки "просрочки" в корма для животных

13:39 08.07.2020 (обновлено: 15:43 08.07.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСобака
Собака
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минпромторг поддержал законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, следует из ответа ведомства, подписанного заместителем министра — статс-секретарем Виктором Евтуховым.
Проект закона разработал комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, затем его направили в профильные министерства для получения официальных отзывов.
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"По нашему мнению, реализация положений данного проекта федерального закона позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения. Также сформируется новая отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест", — говорится в ответе Минпромторга (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Нынешнее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, которую следует изымать из оборота и уничтожать. Новый законопроект предполагает, что их можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. При этом предлагается разрешить организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных продуктов.
Как отмечал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, такая практика существует во многих странах.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир БурматовВиктор ЕвтуховОбщество
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