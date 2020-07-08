Минпромторг поддержал идею переработки "просрочки" в корма для животных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минпромторг поддержал законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, следует из ответа ведомства, подписанного заместителем министра — статс-секретарем Виктором Евтуховым.
Проект закона разработал комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, затем его направили в профильные министерства для получения официальных отзывов.
"По нашему мнению, реализация положений данного проекта федерального закона позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения. Также сформируется новая отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест", — говорится в ответе Минпромторга (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Нынешнее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, которую следует изымать из оборота и уничтожать. Новый законопроект предполагает, что их можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. При этом предлагается разрешить организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных продуктов.
Как отмечал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, такая практика существует во многих странах.