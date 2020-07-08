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Волгоградец получил 3,5 года колонии за посылку с анаболиками
Суд приговорил жителя Волгограда к 3,5 годам колонии за контрабанду сильнодействующих веществ, содержащихся в препарате для роста мышечной массы, которые он... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:35
волгоград
волгоградская область
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волгоград, волгоградская область, происшествия

Волгоградец получил 3,5 года колонии за посылку с анаболиками

13:35 08.07.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к 3,5 годам колонии за контрабанду сильнодействующих веществ, содержащихся в препарате для роста мышечной массы, которые он заказал через интернет, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, волгоградец заказал через интернет препарат для увеличения мышечной массы, который содержал около 30 грамм сильнодействующего вещества, запрещенного в России. Он знал о запрете, поэтому при оформлении заказа указал данные своей знакомой, ее же попросил забрать на почте посылку со стероидами. Женщину после получения препарата задержали полицейские.
Суд признал мужчину виновным в контрабанде сильнодействующих веществ и приговорил "к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима".
Отмечается, что мужчина вину не признал. Приговор в силу не вступил.
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