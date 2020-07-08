Волгоградец получил 3,5 года колонии за посылку с анаболиками

По информации ведомства, волгоградец заказал через интернет препарат для увеличения мышечной массы, который содержал около 30 грамм сильнодействующего вещества, запрещенного в России. Он знал о запрете, поэтому при оформлении заказа указал данные своей знакомой, ее же попросил забрать на почте посылку со стероидами. Женщину после получения препарата задержали полицейские.