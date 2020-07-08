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Совфед одобрил пакет законов о господдержке бизнеса в Арктике
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:33
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россия, арктика, совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил пакет законов о господдержке бизнеса в Арктике

13:33 08.07.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. К органам управления данной зоной отнесены Минвостокразвития России и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.
Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Состав совета утвердит Минвостокразвития.
Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса и не являются территориями иностранных государств.
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Что нужно для успешного развития Российской Арктики? Мнение экономистаГосдума приняла закон о предоставлении налоговых льгот при реализации новых проектов в Арктической зоне. Экономист Денис Мельник полагает, что для развития Арктики принимаемые меры будут полезны, но не достаточны. Свою точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.
Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.
Сенаторы также одобрили закон-спутник, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, необходимые для реализации закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне.
Кроме того, парламентарии одобрили закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ.
Закон обнуляет ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион понижает свою часть ставки этого налога. Такие ставки будут применяться в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности в Арктической зоне, предусмотренной инвестиционным соглашением. Но для этого должен вестись раздельный учет доходов (расходов), полученных от этой и иной деятельности. Также пониженные ставки налога на прибыль планируется применять ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов за год либо в совокупности за три предшествующих года.
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Кроме того, закон устанавливает нулевую ставку НДС (налога на добавленную стоимость) в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим товары на экспорт, и услуг перевозки товаров морским транспортом для дальнейшего вывоза за пределы России. Помимо этого, на 2021-2032 годы вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых (горючие сланцы, торф, товарные руды, неметаллическое сырье, алмазы и др.) на новых участках недр в Арктической зоне. При добыче угля и углеводородов этот вычет предоставляться не будет. Вычет не может превышать 50% суммы налога за соответствующий налоговый период.
Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль и НДС. Нормы, касающиеся вычета по НДПИ, начнут действовать с 1 января 2021 года.
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РоссияАрктикаСовет Федерации РФЭкономика
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