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СФ одобрил закон об участии социальных НКО в госзаказах на оказание услуг
Совфед в среду одобрил закон, по которому социально-ориентированные некоммерческие организации станут более активно участвовать в оказании социальных услуг,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:21
галина карелова
совет федерации рф
общество
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галина карелова, совет федерации рф, общество

СФ одобрил закон об участии социальных НКО в госзаказах на оказание услуг

13:31 08.07.2020 (обновлено: 14:21 08.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службойЗаместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
© Фото : предоставлено пресс-службой
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, по которому социально-ориентированные некоммерческие организации станут более активно участвовать в оказании социальных услуг, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Сенаторы поддержали закон "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".
"О необходимости повышения качества услуг в социальной сфере неоднократно подчеркивал президент РФ в посланиях Федеральному Собранию. Закон направлен на повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются гражданам бесплатно за счёт бюджетных средств в образовании, здравоохранении, социальной защите, занятости населения, физической культуре, спорте и туризме", - сказала парламентарий.
Карелова обратила внимание, что в законе учтены подготовленные Советом Федерации поправки, согласно которым НКО, признанные исполнителями общественно полезных услуг, получат преференции при участии в конкурсе на заключение соглашения. Кроме того, в законе обозначены новые механизмы включения некоммерческого сектора в оказание социальных услуг. "Одной из новаций стал социальный сертификат, который дает право гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие те или иные услуги", - пояснила вице-спикер СФ.
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По словам Кареловой, Совет Федерации продолжит работу по законодательному регулированию деятельности НКО и расширению их доступа к оказанию социальных услуг. "Закон – значимый шаг на пути к более полноценному участию НКО в развитии социальной сферы. Совет по развитию социальных инноваций регионов продолжит вести постоянный мониторинг его реализации в регионах, а также рассмотрит возможности расширения сфер, в которых НКО могут оказывать услуги".
Также сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС государственных (муниципальных) услуг по соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством о государственном (муниципальном) социальном заказе.
Это позволит создать равные условия налогообложения при оказании таких услуг как для госучреждений, так и для негосударственных социально-ориентированных организаций. Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
Еще один закон, одобренный парламентариями, дополняет Бюджетный кодекс новым видом субсидий - на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Предполагается, что за счет этих субсидий будет финансироваться исполнение государственного (муниципального) социального заказа, что позволит при необходимости перераспределять бюджетные средства между исполнителями услуг.
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