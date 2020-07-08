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Нагиев и Харламов поют под душем в новом клипе группы "Размер project"
На YouTube опубликовали клип российской группы "Размер project" на трек "Superstar". В записи ролика приняли участие многие знаменитости, в том числе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, гарик харламов (игорь), дмитрий нагиев, денис клявер, youtube, санкт-петербург

Нагиев и Харламов поют под душем в новом клипе группы "Размер project"

17:05 08.07.2020
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип российской группы "Размер project" на трек "Superstar". В записи ролика приняли участие многие знаменитости, в том числе телеведущий Дмитрий Нагиев и шоумен Гарик Харламов.
Видео создали в условиях самоизоляции. Главные герои стоят с серьезным видом, каждый под своим душем, и подпевают ритмичной композиции, которую создал основатель группы "Размер project" и бывший фронтмен "Русского размера" Виктор Бондарюк.
Помимо Нагиева и Харламова, промокнуть пришось Вадиму Галыгину, Араму Арчеру, Денису Кляверу, Михаилу Тарабукину, Сергею Кристовскому и другим.
Слушатели положительно оценили новую работу Бондарюка: "Уже не ждал ничего, а тут такой сюрприз. Сейчас в машине чуть колонки не порвал", "Трек — огонь! Молодцы, ребята", "Задумка забавная, да и мелодия запоминающаяся. Отлично".
Группа "Русский размер" была основана в Санкт-Петербурге в 1991 году Дмитрием Колотиловым и Виктором Бондарюком. Их композиции в стиле электропоп и евродэнс быстро стали главными хитами на дискотеках 90-х. Однако 2006 году Бондарюк покинул группу и создал "Размер Project", в которой выступает вместе с супругой Ириной Темичевой.
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