Нагиев и Харламов поют под душем в новом клипе группы "Размер project"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип российской группы "Размер project" на трек "Superstar". В записи ролика приняли участие многие знаменитости, в том числе телеведущий Дмитрий Нагиев и шоумен Гарик Харламов.

Видео создали в условиях самоизоляции. Главные герои стоят с серьезным видом, каждый под своим душем, и подпевают ритмичной композиции, которую создал основатель группы "Размер project" и бывший фронтмен "Русского размера" Виктор Бондарюк.

Помимо Нагиева и Харламова, промокнуть пришось Вадиму Галыгину, Араму Арчеру, Денису Кляверу, Михаилу Тарабукину, Сергею Кристовскому и другим.

Слушатели положительно оценили новую работу Бондарюка: "Уже не ждал ничего, а тут такой сюрприз. Сейчас в машине чуть колонки не порвал", "Трек — огонь! Молодцы, ребята", "Задумка забавная, да и мелодия запоминающаяся. Отлично".