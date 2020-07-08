https://ria.ru/20200708/1574052164.html
Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Монголией
Совет Федерации ратифицировал в среду договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:48
2020-07-08T12:48
совет федерации рф
улан-батор
монголия
в мире
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улан-батор
монголия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, улан-батор, монголия, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации
ратифицировал в среду договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией
.
Документ был подписан в Улан-Баторе
3 июля 2019 года.
Договор предусматривает, что Россия и Монголия рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и взаимодействуют на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной основе сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.