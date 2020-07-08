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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574051973.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1290
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 26, до 1290, сообщили РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1290

12:45 08.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 26, до 1290, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1264 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в ДНР выявлены 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1290, на лечении 642 пациента, выписаны 570 человек, летальных случаев 78", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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