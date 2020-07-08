В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1290

"За последние сутки в ДНР выявлены 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1290, на лечении 642 пациента, выписаны 570 человек, летальных случаев 78", - говорится в сообщении ведомства.