https://ria.ru/20200708/1574049839.html
Россия намерена поставить в США терминалы измерения температуры
Россия поставила в Австрию и Египет пилотную партию тест-систем для выявления коронавируса, планирует экспортировать в США терминалы измерения температуры,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:14
2020-07-08T12:14
россия
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
туркмения
бразилия
сша
экономика
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россия
туркмения
бразилия
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/99/1563749930_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_acdc20c5ec2b5107a5c268690574e17d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туркмения, бразилия, сша, экономика