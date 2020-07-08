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Россия намерена поставить в США терминалы измерения температуры
Россия поставила в Австрию и Египет пилотную партию тест-систем для выявления коронавируса, планирует экспортировать в США терминалы измерения температуры,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:14
россия
денис мантуров
совет федерации рф
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РИА Новости
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60
россия, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туркмения, бразилия, сша, экономика

Россия намерена поставить в США терминалы измерения температуры

12:14 08.07.2020
325
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия поставила в Австрию и Египет пилотную партию тест-систем для выявления коронавируса, планирует экспортировать в США терминалы измерения температуры, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры, пилотная партия тест-систем поставлена в Австрию и Египет. Идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном", - сказал он.
Он также добавил, что у России есть договоренность по отгрузке защитных костюмов в Туркмению, антисептиков и дезинфектантов - в страны Персидского залива. "Ведется подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам", - сказал он.
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РоссияДенис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТуркменияБразилияСШАЭкономика
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