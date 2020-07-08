Минприроды прокомментировало решение "Норникеля" оспорить размер вреда

"В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", - сказал Кобылкин.