Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в ряд стран

"В частности, более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию", - сказал Мантуров.

Как отметил Мантуров, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров. Ведомство также в ручном режиме сопровождает процедуры международной сертификации отечественной продукции