https://ria.ru/20200708/1574049705.html
Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в ряд стран
Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию, сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе правительственного часа в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:12
2020-07-08T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сербия
узбекистан
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россия
сербия
узбекистан
белоруссия
италия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_42a4afbcd5d210e27a8ebc44254b0b8e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, узбекистан, белоруссия, италия, в мире