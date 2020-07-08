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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574049705.html
Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в ряд стран
Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию, сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе правительственного часа в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
денис мантуров
совет федерации рф
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сербия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, узбекистан, белоруссия, италия, в мире

Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в ряд стран

12:12 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия направила более 600 аппаратов ИВЛ в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию, сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"В частности, более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию", - сказал Мантуров.
Как отметил Мантуров, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров. Ведомство также в ручном режиме сопровождает процедуры международной сертификации отечественной продукции
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СербияУзбекистанБелоруссияИталияВ мире
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