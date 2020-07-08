https://ria.ru/20200708/1574049279.html
В Петербурге раскрыли убийство бывшего милиционера, сообщил источник
Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство бывшего милиционера в Петербурге, в совершении которого подозревается сотрудник миграционной службы, занявший у... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:04
2020-07-08T12:04
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство бывшего милиционера в Петербурге
, в совершении которого подозревается сотрудник миграционной службы, занявший у него деньги на открытие бизнеса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство бывшего милиционера. По подозрению в совершении преступления задержаны двое, один из которых - сотрудник миграционной службы, который являлся его должником. Вторым подозреваемым является бывший сотрудник правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские установили, что подозреваемый занял у 52-летнего мужчины около миллиона рублей, решив заняться цветочным бизнесом. Чтобы не возвращать деньги, злоумышленник привлек подельника. Мужчину выманили из дома под предлогом возвращения долга, в салоне автомобиля задушили, а тело спрятали в бесхозном гараже на Лагерном шоссе.
В среду сотрудники полиции нашли тело убитого, после чего задержали обоих подозреваемых в преступлении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
Российская милиция была переименована в полицию в 2011 году.