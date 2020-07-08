В Петербурге раскрыли убийство бывшего милиционера, сообщил источник

"Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство бывшего милиционера. По подозрению в совершении преступления задержаны двое, один из которых - сотрудник миграционной службы, который являлся его должником. Вторым подозреваемым является бывший сотрудник правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские установили, что подозреваемый занял у 52-летнего мужчины около миллиона рублей, решив заняться цветочным бизнесом. Чтобы не возвращать деньги, злоумышленник привлек подельника. Мужчину выманили из дома под предлогом возвращения долга, в салоне автомобиля задушили, а тело спрятали в бесхозном гараже на Лагерном шоссе.