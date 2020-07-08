Захарова рассказала, чего ей не хватало во время самоизоляции

"Я скучала по своей семье, потому что мы очень долго не виделись, и по свежему воздуху, по прогулкам, просто по возможности выйти и побыть на улице. Я добропорядочный гражданин и, несмотря на то, что был разрешен проход с пропусками для людей, которые работали, я максимально соблюдала требования, не пользовалась никогда этой возможностью. Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве... Так что мне больше всего не хватало общения с семьей и свежего воздуха, а также встреч с друзьями", - рассказала Захарова.