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Захарова рассказала, чего ей не хватало во время самоизоляции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости призналась, что во время самоизоляции больше всего скучала по своей семье, с которой она... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:23
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

Захарова рассказала, чего ей не хватало во время самоизоляции

11:55 08.07.2020 (обновлено: 12:23 08.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости призналась, что во время самоизоляции больше всего скучала по своей семье, с которой она долго не виделась, прогулкам на свежем воздухе и встречам с друзьями.
"Я скучала по своей семье, потому что мы очень долго не виделись, и по свежему воздуху, по прогулкам, просто по возможности выйти и побыть на улице. Я добропорядочный гражданин и, несмотря на то, что был разрешен проход с пропусками для людей, которые работали, я максимально соблюдала требования, не пользовалась никогда этой возможностью. Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве... Так что мне больше всего не хватало общения с семьей и свежего воздуха, а также встреч с друзьями", - рассказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
6 июля, 14:49
Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты
Она отметила, что все-таки лето – это возможность съездить к кому-то на дачу, с кем-то встретиться и пообщаться.
"Сейчас мы уже настолько истосковались друг по другу и свыклись с возможностью пообщаться дистанционно, что сейчас плавно, постепенно, начинаем вживую общаться с друзьями", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Читайте полный текст интервью >>
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
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