Захарова рассказала, чего ей не хватало во время самоизоляции

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости призналась, что во время самоизоляции больше всего скучала по своей семье, с которой она долго не виделась, прогулкам на свежем воздухе и встречам с друзьями.
"Я скучала по своей семье, потому что мы очень долго не виделись, и по свежему воздуху, по прогулкам, просто по возможности выйти и побыть на улице. Я добропорядочный гражданин и, несмотря на то, что был разрешен проход с пропусками для людей, которые работали, я максимально соблюдала требования, не пользовалась никогда этой возможностью. Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве... Так что мне больше всего не хватало общения с семьей и свежего воздуха, а также встреч с друзьями", - рассказала Захарова.
Она отметила, что все-таки лето – это возможность съездить к кому-то на дачу, с кем-то встретиться и пообщаться.
"Сейчас мы уже настолько истосковались друг по другу и свыклись с возможностью пообщаться дистанционно, что сейчас плавно, постепенно, начинаем вживую общаться с друзьями", - добавила официальный представитель МИД РФ.