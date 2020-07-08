Мария Захарова: на слухи о новой работе обращать внимание мне некогда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости сообщила, правда ли, что в ближайшее время можно ожидать ее назначения послом в одну из зарубежных стран, как российское внешнеполитическое ведомство функционирует в условиях пандемии и как будет работать после ее окончания, поделилась мнением о "новой нормальности", о перспективах возобновления международного туризма. Она также рассказала о том, что ей нравится в своей работе, о своем хобби, о том, чего ей больше всего не хватало во время самоизоляции.

— Мария Владимировна, как известно, пандемия коронавируса изменила многие события, многие планы. Может измениться и одна из главных международных встреч — неделя высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре. Точно ли уже решено, что глава МИД России Сергей Лавров в этом году на нее не поедет? Будет ли там вообще российская делегация или все ограничится видеоформатом?

— В данном случае мы ориентируемся не на наши пожелания и не на существующие традиции, а на заявления самой Организации Объединенных Наций и непосредственно на ее секретариат и Генерального секретаря ООН. На сегодня речь идет о том, что в традиционном формате, к которому мы все привыкли, политическая неделя не состоится, она будет в другом виде. Опять же это вопрос к секретариату — как, кто, в каком формате, как это будет сделано, поэтому в первую очередь мы ориентируемся на секретариат и на Генсека ООН. Соответственно, новую или обновленную концепцию со своей стороны тоже будем реализовывать.

Безусловно, работа в ООН не прекращается как в самой штаб-квартире, так и в рамках делегаций. В эти месяцы заседания проходили онлайн, были даже дистанционные голосования, проходили консультации, и очные, и дистанционные, давали комментарии. Мне кажется, что все, например, наблюдали за выступлениями нашего постоянного представителя Василия Небензи. Так что ни на день работа не останавливалась: решались сложные вопросы, велись обсуждения, готовились документы.

А что касается сентября, то будем ждать конкретных предложений от Организации. И, конечно, все в первую очередь ориентируются на эпидемиологическую обстановку. Мы регулярно на брифингах делились оценками ВОЗ, публиковали на сайте информацию по разным странам и регионам. Сейчас мы приступим к обновлению этой информации на сайте Министерства иностранных дел: в какой стране какие вводятся карантинные меры. Все очень подвижно, и в тех регионах и странах, где еще месяц назад были сняты ограничения, сейчас ситуация меняется. В тех странах, которые еще два месяца назад были благополучны с точки зрения эпидемиологической ситуации, сейчас набирает обороты число инфицированных. Где-то возобновляется авиационное сообщение, где-то, наоборот, после возобновления вводятся какие-то внутренние ограничения. Где-то все снимается, где-то возвращаются прежние карантинные меры, причем достаточно строгие. Это все будет оказывать влияние на подходы к участию и в сентябрьских мероприятиях по линии Генассамблеи ООН.

— Если говорить о влиянии коронавируса непосредственно на министерство, в котором вы работаете, рассматривается ли в МИД вопрос о том, чтобы и после окончания пандемии часть зарубежных поездок дипломатов по миру заменить видеоконференциями? Насколько значительной может быть эта часть: половина, треть, меньше?

— На сегодняшний день все командировки отменены. За эти несколько месяцев у сотрудников центрального аппарата состоялись буквально единичные визиты. По указанию руководства страны был осуществлен визит министра иностранных дел России в Сербию и Белоруссию, заместитель министра господин Богданов также командировался для решения острых, актуальных, сложных вопросов, которые требуют незамедлительного участия. Все остальные контакты были переведены в онлайн-формат либо отложены.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол Белоруссии в России Владимир Семашко во Дворце Независимости в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол Белоруссии в России Владимир Семашко во Дворце Независимости в Минске

Останутся ли элементы этого дистанционного, "обезличенного" формата. Безусловно. Он уже присутствовал: многие конференции, многие встречи проводились таким образом. Даже у вас на площадке проходят гибридные встречи — несколько человек непосредственно в агентстве, а несколько подключаются онлайн. И, по-моему, все прекрасно — все друг друга слышат, понимают, идет перевод.

Мы в Министерстве иностранных дел были готовы к этому заранее, нам не пришлось развертывать никакие дополнительные мощности. Последние годы мы, понимая все бонусы цифровизации, сознательно занимались тем, что оснащали МИД подобными возможностями, поэтому они у нас есть, все прекрасно работает. Но при этом личный контакт — визиты, участие в международных форумах — будут существовать. Даже сейчас он существует не только у нас, но и наших коллег. Посмотрите, насколько активна американская дипломатия — господин Помпео занимается "челночной деятельностью" весьма активно.

В дальнейшем будет какой-то гибрид со своими плюсами, минусами, с поиском оптимальных форм. Собственно говоря, я думаю, что и у нас будет сочетание.

Я могу о себе сказать, что за последний год я получала большое количество приглашений не только за рубеж, но и на участие в различных российских форумах. А учитывая, что у нас страна — это одна шестая часть суши, то каждый выезд предполагал командировку как минимум на два дня. Бывают у меня командировки длиною и в один день, но это достаточно тяжело. Утром два-три часа в самолете, потом шесть-восемь часов работы, и в ночь улетаешь. А на следующий день нужно выходить на работу. Это достаточно напряженно. Поэтому все, что можно было перевести в онлайн-формат, мы переводили. Подключались непосредственно из пресс-центра МИД к молодежным форумам, дискуссиям и так далее. То есть мы уже использовали эту схему достаточно активно. Но при этом есть события, где без личного участия фактически невозможно: пресс-туры для иностранных журналистов с посещением заводов, местных объектов, в том числе баз, например Черноморской. Крым всех интересовал. Наши регионы проводили разные международные события. Так что, думаю, будут находиться самые эффективные, самые действенные, самые оптимальные формы, которые сочетают личное участие — визиты, поездки — и онлайн-формат.

— Когда, по вашему мнению, россияне смогут путешествовать по миру, как раньше? Или же в этой сфере уже невозможен возврат к докризисным реалиям?

— Я, честно говоря, не считаю нужным отделять россиян от граждан других стран, так как в этой ситуации оказались все жители нашей планеты. Мы с этого начали: в каждой стране принимаются свои меры — логистические, пограничные, визовые — для того, чтобы выработать новую формулу, в том числе и для туризма. У нас вопрос решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора, для того, чтобы самое главное — человеческие жизни — были сохранены. Об этом неоднократно говорил и наш президент. В этом направлении все и выстраивается. Но при этом, конечно, все надеются, что мировое движение возобновится. Еще раз хотела бы обратить внимание, что именно эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами сейчас в приоритете. Но решение будет приниматься правительством. Это не вопрос, который регулируется исключительно каким-то одним ведомством.

— Но сейчас очень многие говорят о появлении так называемой новой нормальности. Вернемся ли мы к тому, что мир снова станет "маленьким", глобализованным, или все уже будет по-другому?

— Я думаю, что, конечно, многое будет по-другому. Но я хочу отметить, что когда мы говорим "по-другому", все-таки хочется надеяться, что мы не подразумеваем, что будет хуже. "По-другому" не всегда означает "нехорошо". "По-другому" означает, что нам придется принимать новые правила и приспосабливаться к ним. Нам — всем гражданам. И эти новые правила будут выработаны глобально. Многие из них уже введены в действие — это и ношение масок, перчаток, и социальная дистанция. Эта новая реальность уже нас окружает, поэтому можно разные термины вводить, хотя я не уверена, что "новая нормальность" звучит здорово. Я бы все-таки по-русски это перевела как "новая норма". Мне кажется, это благозвучнее, потому что нормальность, как и свежесть, бывает только одна, поэтому я за то, чтобы это все переводилось как "новая норма". Но еще раз говорю, что мы с вами уже освоили много нового — того, чего не было пару или десять лет назад. Мы выросли в реальности дисковых телефонов, потом пришла сотовая связь. Многие говорили, что это конец всему, а оказалось — только начало. То же самое, вспомните, было с телевидением. Прогнозировалось, что оно станет заменителем театра и кино, но оказалось, что это не так. Эти примеры достаточно отдаленные, но в принципе очень показательные. Кроме этого, мне кажется, правозащитники, гражданское общество держат руку на пульсе и являются проводниками интересов людей. И эти решения, исходя из того, что я вижу по всему миру, вырабатываются комплексно, консолидированно. Эти решения должны учитывать интересы представителей различных сфер жизни.

— Теперь вопрос лично о вас. После того как вам недавно присвоили очередной дипломатический ранг, с чем вас, кстати, и поздравляем…

— Спасибо большое.

— …снова появились слухи: вас сватают то в Госдуму, то послом в одну из зарубежных стран. Скажите, пожалуйста, действительно ли можно в ближайшее время ожидать назначения вас на новую должность? Какую?

— Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова "фейк", исходили из вашего же понятия — слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет. А я работаю, с вами общаюсь, у меня еще много на сегодня интересных и важных мероприятий. Сегодня мы провели очень интересный круглый стол с Ги Меттаном и другими журналистами на очень актуальные темы. Но еще раз говорю: кому-то скучно, кто-то придумывает это все. Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание.

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— Но все-таки, если бы представилась возможность выбирать, в какой стране вы хотели бы поработать?

— У меня была возможность выбирать. Я выбрала страну, она называется Российская Федерация.

— Если говорить о вашей работе на посту директора департамента информации и печати, в этом году будет пять лет, как вы его возглавляете. Легко ли быть лицом российского внешнеполитического ведомства? С какими трудностями приходится сталкиваться на этом посту и что по-настоящему радует?

— Мне кажется, это те же самые трудности, с которыми сталкивается любое лицо, любой организм (смеется). Это очень интересная, ответственная работа. Я счастлива, что прошла все ступени до того, как была назначена директором департамента. Я начала с должности атташе в департаменте информации и печати, работала в различных отделах, занималась различными направлениями, сама создавала отделы, была направлена в командировку, там была пресс-секретарем, вернулась, была заместителем официального представителя (МИД России). В общем-то, это очень интересный путь, который я прошла от А до Я, побывав на всех ступенях. И второй момент, который для меня является принципиально важным, — мне посчастливилось работать с различными директорами департамента, легендами, которые находились не только на этой должности, но и были направлены за рубеж. Когда я начинала, директором был Рахманин, потом Яковенко, а уже в Нью-Йорке я работала с Чуркиным, который вообще был легендой департамента информации и печати. По возвращении я работала с Нестеренко, Лукашевичем, была заместителем Лукашевича и параллельно работала с Карасиным. Мне просто повезло знать очень многих людей, которые посвятили значительную часть своей жизни именно информационному направлению, и работать с ними. Без этого многое бы не получилось, многое было бы непонятно. Это большой жизненный багаж.

— Мария Владимировна, удается ли вам при таком плотном графике найти время для хобби?

— Практически не удается, но что-то из этого осталось. Сейчас мы жили в режиме полного погружения в работу, шутили, что самоизолировались на Смоленке. Это и на самом деле недалеко от истины: март, апрель, май прошли именно так. Но когда появилась возможность перемещаться и когда накал по вопросу вывоза спал, система уже работала, я начала выбираться за город. Это одно из моих хобби. Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов.

— А чем можете похвастаться из недавно выращенного?

— Это тоже международная история. Надо же быть международником во всех проявлениях, в том числе и в садоводстве. Моя коллега, которая была дипломатом в Минске, год назад спросила меня, хочу ли я ирисы. Это любимые цветы моей мамы, и я сказала, да, конечно, с удовольствием посажу. Она прислала 60 луковиц. Мы дня три сажали, и в этом году они выросли. Все поднялись, но не все зацвели, а порядка 15 цветов, очень красивых. Такая вот международная история о том, как из Белоруссии приехали цветы и украсили подмосковный участок. Еще у меня есть крымские хризантемы. Если помните, мы проводили брифинг у Дмитрия Киселева в Коктебеле, оттуда я их привезла и посадила. Также мы с иностранными журналистами, особенно с британскими, часто делимся садоводческими тенденциями. Как вы знаете, в Британии очень развита культура сада, поэтому у меня прямо были партнеры по диалогу. В свободное время — в пресс-туре или в ожидании какой-нибудь пресс-конференции — бывало, что мы могли это обсудить. Так что это действительно то хобби, которое позволяет расслабиться, перезагрузиться и которое мне очень нравится. Кстати говоря, мы с коллегами приносим друг другу луковицы, ростки, цветы. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть. Кстати, в инстаграме и фейсбуке я это активно выкладываю, мне действительно все это очень нравится.

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— Если немного вернуться к теме коронавируса. Есть ли у вас какие-то секреты поддержания здоровья и укрепления иммунитета?

— Вы знаете, я даже не хочу начинать отвечать на этот вопрос, потому что я правда считаю, что все, что касается коронавируса, когда мы говорим о широкой аудитории, должны комментировать специалисты, которые разбираются в этом. Любая самодеятельность может быть опасна. Я бы не хотела рассуждать на те темы, в которых я не разбираюсь. Я могу сказать, что в принципе стараюсь заниматься спортом, у меня получается, особенно в последнее время, придерживаться режима. Еще — прогулки, свежий воздух, здоровое питание, опять же насколько это возможно с учетом графика. И обязательно — добросердечное отношение к окружающему миру и людям. Я вообще считаю, что это залог очень многого в жизни.

— А скажите, во время самоизоляции чего вам больше всего не хватало? Например, министр Лавров в интервью нашему агентству рассказал, что ему, кроме прочего, очень не хватало футбола — и выйти на поле, и посмотреть. А вы по чему скучали больше всего?

— Я скучала по своей семье, потому что мы очень долго не виделись, и по свежему воздуху, по прогулкам, просто по возможности выйти и побыть на улице. Я добропорядочный гражданин, и несмотря на то, что был разрешен проход с пропусками для людей, которые работали, я максимально соблюдала требования, не пользовалась никогда этой возможностью. Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве. Так что мне больше всего не хватало общения с семьей и свежего воздуха, а также встреч с друзьями. Все-таки лето — это возможность съездить к кому-то на дачу, с кем-то пересечься, с кем-то пообщаться. Мы уже настолько истосковались друг по другу и свыклись с возможностью пообщаться дистанционно, что сейчас плавно, постепенно начинаем вживую общаться с друзьями.

— Надеюсь, это будет все чаще и чаще.