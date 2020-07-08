В Карабахе выявили 141 новый случай COVID-19

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 141 гражданина. Выздоровели 112 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолирован 91 житель, проведены 2437 тестов.