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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574048309.html
В Карабахе выявили 141 новый случай COVID-19
Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 141, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Карабахе выявили 141 новый случай COVID-19

11:51 08.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи в Азербайджане
Работа службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 141, сообщили в среду в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 7 июля сообщалось о 136 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республике.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 141 гражданина. Выздоровели 112 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолирован 91 житель, проведены 2437 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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