Белозерцев подал документы для участия в выборах главы Пензенской области

"Сегодня в 10.30 мск мы приняли от Ивана Александровича Белозерцева документы в полном объеме, это и документы, связанные с его выдвижением как губернатора, и документы для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам", - сказал Климухин.

Как заявил Белозерцев, за пять лет руководства регионом ему удалось реализовать немало проектов, но есть еще много тех, что предстоит воплотить.

"Пять лет для меня пролетели мгновенно. За это время немало удалось сделать в Пензенской области добрых дел. Есть проекты, которые находятся в стадии реализации, много проектов, которые хотелось бы реализовать. За пять лет, я это чувствую, накопил большой опыт управленческой деятельности... Я знаю область, города и районы, знаю проблемы людей, готов их решать, реализовывать проекты, которые запланированы, опираясь на поддержку граждан, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, опираясь на доброе отношение федерального центра к пензенскому региону", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.