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Белозерцев подал документы для участия в выборах главы Пензенской области
Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду подал в областную избирательную комиссию документы для участия в новых выборах главы региона,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:21
иван белозерцев
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иван белозерцев, лдпр, справедливая россия, единая россия, владимир путин, пенза, пензенская область, политика

Белозерцев подал документы для участия в выборах главы Пензенской области

11:43 08.07.2020 (обновлено: 13:21 08.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду подал в областную избирательную комиссию документы для участия в новых выборах главы региона, сообщил РИА Новости заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин.
Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора. Президент РФ Владимир Путин 11 июня 2020 года по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым и пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора. "Единая Россия" 4 июля выдвинула кандидатуру Белозерцева на губернаторских выборах.
"Сегодня в 10.30 мск мы приняли от Ивана Александровича Белозерцева документы в полном объеме, это и документы, связанные с его выдвижением как губернатора, и документы для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам", - сказал Климухин.
Как заявил Белозерцев, за пять лет руководства регионом ему удалось реализовать немало проектов, но есть еще много тех, что предстоит воплотить.
"Пять лет для меня пролетели мгновенно. За это время немало удалось сделать в Пензенской области добрых дел. Есть проекты, которые находятся в стадии реализации, много проектов, которые хотелось бы реализовать. За пять лет, я это чувствую, накопил большой опыт управленческой деятельности... Я знаю область, города и районы, знаю проблемы людей, готов их решать, реализовывать проекты, которые запланированы, опираясь на поддержку граждан, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, опираясь на доброе отношение федерального центра к пензенскому региону", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Первым документы для участия в выборах главы региона 25 июня подал руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пензенской области Александр Васильев. Кроме того, "Справедливая Россия" 20 июня выдвинула кандидатом в губернаторы руководителя реготделения Анну Очкину, КПРФ 4 июля выдвинула своим кандидатом заместителя главы Пензы, секретаря обкома партии Олега Шаляпина.
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября. Выдвижение кандидатов завершится в 18.00 мск 19 июля, а их регистрация - 29 июля.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время встречи. 22 апреля 2019
11 июня, 15:09
Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области
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Иван БелозерцевЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияВладимир ПутинПензаПензенская областьПолитика
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