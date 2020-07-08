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Распространение нового коронавируса
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Захарова: весь мир после COVID будет учиться жить по новым правилам
Весь мир после пандемии COVID будет принимать новые правила и учиться жить по ним, многие из них уже введены в действие - например, ношение масок и перчаток,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
мария захарова
воз
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, мария захарова, воз, общество

Захарова: весь мир после COVID будет учиться жить по новым правилам

11:33 08.07.2020 (обновлено: 12:06 08.07.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Весь мир после пандемии COVID будет принимать новые правила и учиться жить по ним, многие из них уже введены в действие - например, ношение масок и перчаток, социальная дистанция, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что, конечно, многое будет по-другому. Но я хочу отметить, что когда мы говорим "по-другому", все-таки хочется надеяться, что мы не подразумеваем, что будет хуже. "По-другому" не всегда означает "нехорошо". "По-другому" означает, что нам придется принимать новые правила и приспосабливаться к ним. Нам – всем гражданам мира. И эти новые правила будут выработаны глобально", - сказала Захарова, рассуждая о том, как мир будет жить после пандемии.
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Она напомнила, что многие из этих правил уже введены в действие – это и ношение масок, перчаток, и социальная дистанция.
"Эта новая реальность уже нас окружает, поэтому можно разные термины вводить, хотя я не уверена, что "новая нормальность" звучит здорово. Я бы все-таки по-русски это перевела как "новая норма". Мне кажется, это благозвучнее, потому что нормальность, как и свежесть, бывает только одна. Поэтому я за то, чтобы это все переводилось как "новая норма". Но еще раз говорю, что мы с вами уже освоили много нового – того, чего не было пару или десять лет назад", - отметила собеседница агентства.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМария ЗахароваВОЗОбщество
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