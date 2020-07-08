Захарова: весь мир после COVID будет учиться жить по новым правилам

"Эта новая реальность уже нас окружает, поэтому можно разные термины вводить, хотя я не уверена, что "новая нормальность" звучит здорово. Я бы все-таки по-русски это перевела как "новая норма". Мне кажется, это благозвучнее, потому что нормальность, как и свежесть, бывает только одна. Поэтому я за то, чтобы это все переводилось как "новая норма". Но еще раз говорю, что мы с вами уже освоили много нового – того, чего не было пару или десять лет назад", - отметила собеседница агентства.