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Распространение нового коронавируса
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В России число случаев коронавируса превысило 700 тысяч
В России, по последним данным, выявлено 700 792 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В России число случаев коронавируса превысило 700 тысяч

11:27 08.07.2020 (обновлено: 11:29 08.07.2020)
956
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В России, по последним данным, выявлено 700 792 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
За сутки в стране зафиксировали 6562 случая в 84 регионах, умерли 173 человека. Выздоровели 8631 пациента. Накануне в стране выявили 6368 заболевших коронавирусом, погибли 198 человек.
Наибольшее количество выявленных за сутки случаев в Москве — 621, Санкт-Петербурге — 295 и в Ханты-Мансийском автономном округе — 268.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 11,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли 535 тысяч. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 11,8 миллиона случаев COVID-19, погибло более 544 тысяч человек.
Больше всего больных выявлено в США, Бразилии и Индии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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