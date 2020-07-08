https://ria.ru/20200708/1574046003.html
В России число случаев коронавируса превысило 700 тысяч
В России, по последним данным, выявлено 700 792 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:27
2020-07-08T11:29
распространение нового коронавируса
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ханты-мансийский автономный округ
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бразилия
индия
сша
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россия
ханты-мансийский автономный округ
москва
бразилия
индия
сша
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1400x0_80_0_0_53331cd2c7ccc438819ae641aa7380a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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