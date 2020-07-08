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Ряд законов примут для реализации поправок, заявил Крашенинников
Законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:25
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1400x0_80_0_0_6c0054aeed4e55752329776ad805ff1c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
павел крашенинников, госдума рф, общество

Ряд законов примут для реализации поправок, заявил Крашенинников

11:25 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Порядка 100 законов нужно будет менять. Точнее, в этом перечне именно 100 законодательных актов. Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о государственном совете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях", - сказал Крашенинников журналистам.
"Основная часть законодательных актов претерпит изменения. Это, конечно, в первую очередь, социальный блок, это то, что связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее. Здесь целый блок поправок также будет вноситься", - добавил парламентарий.
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