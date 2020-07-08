Ряд законов примут для реализации поправок, заявил Крашенинников

"Порядка 100 законов нужно будет менять. Точнее, в этом перечне именно 100 законодательных актов. Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о государственном совете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях", - сказал Крашенинников журналистам.