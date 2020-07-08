https://ria.ru/20200708/1574045898.html
Ряд законов примут для реализации поправок, заявил Крашенинников
Законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:25
2020-07-08T11:25
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1400x0_80_0_0_6c0054aeed4e55752329776ad805ff1c.jpg
https://ria.ru/20200706/1573973995.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1400x0_80_0_0_6c0054aeed4e55752329776ad805ff1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_41:0:2772:2048_1400x0_80_0_0_5cb882587127f7437abef64a6ad821b9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_382:0:2430:2048_1400x0_80_0_0_b803da348df90bc690db7c003651b6bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию, сообщил глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
"Порядка 100 законов нужно будет менять. Точнее, в этом перечне именно 100 законодательных актов. Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о государственном совете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях", - сказал Крашенинников журналистам.
"Основная часть законодательных актов претерпит изменения. Это, конечно, в первую очередь, социальный блок, это то, что связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее. Здесь целый блок поправок также будет вноситься", - добавил парламентарий.