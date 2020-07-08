Захарова оценила возможность возобновления международного туризма

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При рассмотрении вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами, в России решение по этому вопросу будет принимать правительство с учетом данных медиков, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В каждой стране принимаются свои меры - логистические, пограничные, визовые - для того, чтобы выработать новую формулу, в том числе и для туризма. У нас вопрос решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора для того, чтобы самое главное, человеческие жизни, были сохранены. Об этом неоднократно говорил и наш президент", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, когда, по ее мнению, россияне смогут путешествовать по миру, как раньше.
По ее словам, сейчас в этом направлении все и выстраивается.
"Но при этом, конечно, все надеются, что мировое движение возобновится. Еще раз хотела бы обратить внимание, что именно эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами сейчас в приоритете. Но решение будет приниматься правительством. Это не вопрос, который регулируется исключительно каким-то одним ведомством", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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