Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574045754.html
Захарова оценила возможность возобновления международного туризма
При рассмотрении вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами, в России решение РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:05
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://ria.ru/20200707/1574001015.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_41bf041c310de52a67e640832c278d9c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_920:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_3ee128ae6cb40185f742897f3212ecfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, марк захаров, общество

Захарова оценила возможность возобновления международного туризма

11:23 08.07.2020 (обновлено: 12:05 08.07.2020)
9220
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При рассмотрении вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами, в России решение по этому вопросу будет принимать правительство с учетом данных медиков, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В каждой стране принимаются свои меры - логистические, пограничные, визовые - для того, чтобы выработать новую формулу, в том числе и для туризма. У нас вопрос решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора для того, чтобы самое главное, человеческие жизни, были сохранены. Об этом неоднократно говорил и наш президент", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, когда, по ее мнению, россияне смогут путешествовать по миру, как раньше.
По ее словам, сейчас в этом направлении все и выстраивается.
"Но при этом, конечно, все надеются, что мировое движение возобновится. Еще раз хотела бы обратить внимание, что именно эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами сейчас в приоритете. Но решение будет приниматься правительством. Это не вопрос, который регулируется исключительно каким-то одним ведомством", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Читайте полный текст интервью >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 июля, 12:39Распространение нового коронавируса
Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими странами
430308
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМарк ЗахаровОбщество
Рекомендуем
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Узбекистан
В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Владимир Нестеров в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности
Певец и музыкант Андрей Макаревич
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Искусственный интеллект
В России разработан биоморфный нейропроцессор. Сделан шаг к сильному ИИ
Электронный терминал оплаты
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Отправка гуманитарной помощи
Борт МЧС прибыл в Казахстан с гуманитарной помощью по COVID-19
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды прокомментировало решение "Норникеля" оспорить размер вреда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния