Захарова оценила возможность возобновления международного туризма

По ее словам, сейчас в этом направлении все и выстраивается.

"Но при этом, конечно, все надеются, что мировое движение возобновится. Еще раз хотела бы обратить внимание, что именно эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами сейчас в приоритете. Но решение будет приниматься правительством. Это не вопрос, который регулируется исключительно каким-то одним ведомством", - добавила официальный представитель МИД РФ.