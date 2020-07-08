В Японии семейной паре депутатов предъявили обвинения в подкупе голосов

Член палаты нижней представителей парламента 57-летний Кацуюки Каваи и его жена, 46-летняя член палаты советников Анри Каваи были арестованы 18 июня по подозрению в том, что в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года пара раздавала, как утверждается, наличные деньги депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи.