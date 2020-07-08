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В Японии семейной паре депутатов предъявили обвинения в подкупе голосов
Семейной паре депутатов парламента Японии Кацуюки и Анри Каваи предъявлены обвинения в нарушении закона о выборах подкупом политиков, сообщило в среду агентство РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:19
синдзо абэ
парламент японии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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синдзо абэ, парламент японии, в мире

В Японии семейной паре депутатов предъявили обвинения в подкупе голосов

11:19 08.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Парламента Японии в Токио
Здание Парламента Японии в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Парламента Японии в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Семейной паре депутатов парламента Японии Кацуюки и Анри Каваи предъявлены обвинения в нарушении закона о выборах подкупом политиков, сообщило в среду агентство Киодо.
Член палаты нижней представителей парламента 57-летний Кацуюки Каваи и его жена, 46-летняя член палаты советников Анри Каваи были арестованы 18 июня по подозрению в том, что в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года пара раздавала, как утверждается, наличные деньги депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи.
Если супруги будут признаны виновными, а на это может потребоваться 100 дней, они потеряют свои места в парламенте Японии, отмечает Киодо.
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Семейная пара на фоне скандала ранее заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.
По данным Киодо, Кацуюки Каваи был специальным советником премьера по международным делам.
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Синдзо АбэПарламент ЯпонииВ мире
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