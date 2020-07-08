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Захарова оценила ситуацию с форматом участия России в ГА ООН в сентябре
Формат участия России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая должна состояться в сентябре, зависит от конкретных предложений... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:05
мария захарова
генеральная ассамблея оон
воз
нью-йорк (город)
оон
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, генеральная ассамблея оон, воз, нью-йорк (город), оон, в мире

Захарова оценила ситуацию с форматом участия России в ГА ООН в сентябре

11:13 08.07.2020 (обновлено: 12:05 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Формат участия России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая должна состояться в сентябре, зависит от конкретных предложений организации, а также эпидемиологической ситуации, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В данном случае мы ориентируемся не на наши пожелания и не на существующие традиции, а на заявления самой Организации Объединенных Наций и непосредственно на ее секретариат и генерального секретаря ООН. На сегодня речь идет о том, что в традиционном формате, к которому мы все привыкли, политическая неделя не состоится, она будет в другом виде. Опять же это вопрос к секретариату – как, кто, в каком формате, как это будет сделано", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, поедет ли российская делегация в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН или все ограничится видеоформатом.
Она подчеркнула, что во время пандемии работа в ООН не прекращается как в самой штаб-квартире, так и в рамках делегаций: заседания проходили онлайн, были дистанционные голосования, проходили консультации, решались сложные вопросы, готовились документы.
"А что касается сентября, то будем ждать конкретных предложений от организации. И, конечно, все в первую очередь ориентируются на эпидемиологическую обстановку", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ожидается, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 22-29 сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Министерства иностранных дел РФ
23 июня, 13:49
В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН онлайн
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНВОЗНью-Йорк (город)ООНВ мире
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