https://ria.ru/20200708/1574044613.html
В Госдуме оценили идею перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что в идее перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:10
2020-07-08T11:10
голосование по поправкам в конституцию
россия
ирина волынец
конституция рф
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волынец, конституция рф, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что в идее перенести празднование Дня России
с 12 июня на 1 июля есть логика.
Он отметил, что 1 июля является исторической датой для современной и будущей России. По его мнению, этот день достоин того, чтобы быть включенным в календарь праздников.
"Но крайней необходимости сделать ее Днем России на сегодняшний день нет", — пояснил Бессарабов в беседе с "Москвой 24
".
Он подчеркнул, что нужно узнать и мнение общества по этому вопросу.
"Их мнение было бы здесь первичным", — подытожил депутат.
Ранее член Общественной палаты России и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
предложила перенести празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Она направила соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину
.
По ее словам, государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих эта дата вызывает ассоциации с распадом Советского Союза.
В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам в Конституцию. Явка составила 67,97 процента. По данным ЦИК, за внесение изменений проголосовало 77,92 процента, а против — 21,27 процента.