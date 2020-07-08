В Госдуме оценили идею перенести дату празднования Дня России на 1 июля

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Член комитета Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что в идее перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля есть логика.

Он отметил, что 1 июля является исторической датой для современной и будущей России. По его мнению, этот день достоин того, чтобы быть включенным в календарь праздников.

"Но крайней необходимости сделать ее Днем России на сегодняшний день нет", — пояснил Бессарабов в беседе с " Москвой 24 ".

Он подчеркнул, что нужно узнать и мнение общества по этому вопросу.

"Их мнение было бы здесь первичным", — подытожил депутат.

Ранее член Общественной палаты России и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Она направила соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину

По ее словам, государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих эта дата вызывает ассоциации с распадом Советского Союза.