В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 8 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана с 10 июля до 1 августа вновь ограничат движение транспорта и введут режим самоизоляции для лиц старше 65 лет из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели. На лечении находятся 3986 пациентов с COVID-19, в том числе 24 - в тяжелом состоянии, 13 - в критическом.
"Ввиду быстрого распространения коронавируса и увеличения смертельных случаев на республиканском уровне с 10 июля по 1 августа ограничить движение транспортных средств, в том числе, между регионами", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, комиссия также приняла решение на указанный срок вновь ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и запретить свадьбы и другие семейные церемонии.
Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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