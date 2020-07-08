В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19

"Ввиду быстрого распространения коронавируса и увеличения смертельных случаев на республиканском уровне с 10 июля по 1 августа ограничить движение транспортных средств, в том числе, между регионами", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.