Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью для РИА Новости прокомментировала слухи о ее назначении послом в одной из зарубежных стран.
"Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова "фейк", исходили из вашего же понятия — слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет".
По словам дипломата, она может лишь посочувствовать людям, распространяющим ложную информацию, и ей некогда обращать на это внимание.
В прошлом месяце Владимир Путин присвоил представителю МИД ранг чрезвычайного и полномочного посла. После этого в Telegram и СМИ появились слухи о том, что она готовится стать послом в одной из стран.
Тогда Захарова заявила, что наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями" забавно, но она сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения стоящих перед ней задач.