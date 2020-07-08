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Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью для РИА Новости прокомментировала слухи о ее назначении послом в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:23
владимир путин
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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Новости
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60
Захарова прокомментировала слухи о возможном назначении ее послом
Захарова рассказала РИА Новости, стоит ли ждать ее назначения послом в одну из стран или перехода в Госдуму
2020-07-08T11:01
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владимир путин, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

11:01 08.07.2020 (обновлено: 12:23 08.07.2020)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью для РИА Новости прокомментировала слухи о ее назначении послом в одной из зарубежных стран.

"Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова "фейк", исходили из вашего же понятия — слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
По словам дипломата, она может лишь посочувствовать людям, распространяющим ложную информацию, и ей некогда обращать на это внимание.
В прошлом месяце Владимир Путин присвоил представителю МИД ранг чрезвычайного и полномочного посла. После этого в Telegram и СМИ появились слухи о том, что она готовится стать послом в одной из стран.
Тогда Захарова заявила, что наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями" забавно, но она сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения стоящих перед ней задач.
Журналистов после еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой угостили русскими блинами и оладьями в честь масленичной недели
6 июля, 14:49
Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты
Читайте полный текст интервью >>
50903214
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Владимир ПутинМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
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