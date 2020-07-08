Еще 25 пермяков вернулись домой из Таджикистана и Киргизии

ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Двадцать пять пермских туристов, прибывших в аэропорт Екатеринбурга 7 июля из Таджикистана и Киргизии, вернулись в Пермь, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Восемнадцать прибывших жителей Перми и Пермского района доставили домой для прохождения карантина. Еще семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех приехавших взяты тесты на COVID-19, добавили в пресс-службе краевой администрации.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, более 500 из них уже вернулись домой.
По данным минздрава, за время пандемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3067 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.