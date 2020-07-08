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Еще 25 пермяков вернулись домой из Таджикистана и Киргизии
Двадцать пять пермских туристов, прибывших в аэропорт Екатеринбурга 7 июля из Таджикистана и Киргизии, вернулись в Пермь, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, таджикистан, пермь, пермский край

Еще 25 пермяков вернулись домой из Таджикистана и Киргизии

10:58 08.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Двадцать пять пермских туристов, прибывших в аэропорт Екатеринбурга 7 июля из Таджикистана и Киргизии, вернулись в Пермь, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Сегодня (в среду) в Пермь прибыли​ 13 человек из Душанбе. Еще 12 туристов из Бишкека накануне​ вернулись в краевую столицу​. Обе группы прилетели 7 июля в Екатеринбург. Граждан доставили в краевую столицу двумя автобусами", — говорится в сообщении.
Восемнадцать прибывших жителей Перми и Пермского района доставили домой для прохождения карантина. Еще семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех приехавших взяты тесты на COVID-19, добавили в пресс-службе краевой администрации.
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По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, более 500 из них уже вернулись домой.
По данным минздрава, за время пандемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3067 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТаджикистанПермьПермский край
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