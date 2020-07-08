https://ria.ru/20200708/1574043794.html
Проект о территориальной целостности России могут принять до конца июля
Законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности РФ может быть принят уже до конца июля, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:58
2020-07-08T10:58
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:73:3072:1801_1400x0_80_0_0_2b7955ba1c6b4c606644861517b62874.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика