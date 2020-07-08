Проект о территориальной целостности России могут принять до конца июля

"Поправка о защите суверенитета и территориальной целостности пользовалась очень высокой поддержкой граждан, предложенная поправка в закон может быть принята достаточно оперативно. (Сроки принятия закона) зависят от Думы, но, думаю, что до конца весенней сессии закон может быть принят", - сказал Клишас.