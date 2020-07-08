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Проект о территориальной целостности России могут принять до конца июля
Законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности РФ может быть принят уже до конца июля, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:58
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
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353
60
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика

Проект о территориальной целостности России могут принять до конца июля

10:58 08.07.2020
472
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности РФ может быть принят уже до конца июля, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Поправка о защите суверенитета и территориальной целостности пользовалась очень высокой поддержкой граждан, предложенная поправка в закон может быть принята достаточно оперативно. (Сроки принятия закона) зависят от Думы, но, думаю, что до конца весенней сессии закон может быть принят", - сказал Клишас.
Весенняя сессия заканчивается в конце июля.
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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