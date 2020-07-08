Холли Берри извинилась за то, что хотела сыграть трансгендера

"В выходные у меня была возможность обсудить то, что я рассматриваю роль трансгендерного мужчины, и я бы хотела принести извинения за те слова. Как цисгендерная женщина, я теперь понимаю, что не должна была рассматривать эту роль и что у трансгендерного сообщества должна, безусловно, быть возможность самим рассказывать свои истории", — написала актриса.