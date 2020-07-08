Холли Берри извинилась за то, что хотела сыграть трансгендера

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американская актриса Холли Берри извинилась в твиттере после того, как подверглась в Сети критике за то, что хотела сыграть трансгендерного мужчину. Пользователи заявили, что такие роли должны доставаться трансгендерным актерам, которым тяжело пробиться в мир кино, сообщает VanityFair.
July 7, 2020
"В выходные у меня была возможность обсудить то, что я рассматриваю роль трансгендерного мужчины, и я бы хотела принести извинения за те слова. Как цисгендерная женщина, я теперь понимаю, что не должна была рассматривать эту роль и что у трансгендерного сообщества должна, безусловно, быть возможность самим рассказывать свои истории", — написала актриса.
От роли обладательница премии "Оскар" в итоге отказалась, а также поблагодарила всех, кто дал ей советы и наставления, и пообещала извлечь из этой ситуации урок.
Ранее на фоне скандала вокруг высказываний писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах с ней разорвали связи крупнейшие фан-сайты, посвященные Гарри Поттеру, Leaky Cauldron и Mugglenet. Они заявили, что больше не будут ставить ссылки на официальную страницу Роулинг, а также делиться фотографиями или информацией о ее достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера.
‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020
Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA
В июне писательница поделилась статьей в своем твиттер-аккаунте, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи осудили ее, за якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.