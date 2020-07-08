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Холли Берри извинилась за то, что хотела сыграть трансгендера
Американская актриса Холли Берри извинилась в твиттере после того, как подверглась в Сети критике за то, что хотела сыграть трансгендерного мужчину... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, гарри поттер, холли берри, джоан роулинг (джоан мюррэй), в мире

Холли Берри извинилась за то, что хотела сыграть трансгендера

11:30 08.07.2020
1625
© Страница в Instagram Холли БерриХолли Берри
Холли Берри
© Страница в Instagram Холли Берри
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американская актриса Холли Берри извинилась в твиттере после того, как подверглась в Сети критике за то, что хотела сыграть трансгендерного мужчину. Пользователи заявили, что такие роли должны доставаться трансгендерным актерам, которым тяжело пробиться в мир кино, сообщает VanityFair.

"В выходные у меня была возможность обсудить то, что я рассматриваю роль трансгендерного мужчины, и я бы хотела принести извинения за те слова. Как цисгендерная женщина, я теперь понимаю, что не должна была рассматривать эту роль и что у трансгендерного сообщества должна, безусловно, быть возможность самим рассказывать свои истории", — написала актриса.

От роли обладательница премии "Оскар" в итоге отказалась, а также поблагодарила всех, кто дал ей советы и наставления, и пообещала извлечь из этой ситуации урок.
Ранее на фоне скандала вокруг высказываний писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах с ней разорвали связи крупнейшие фан-сайты, посвященные Гарри Поттеру, Leaky Cauldron и Mugglenet. Они заявили, что больше не будут ставить ссылки на официальную страницу Роулинг, а также делиться фотографиями или информацией о ее достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера.
В июне писательница поделилась статьей в своем твиттер-аккаунте, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи осудили ее, за якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.
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